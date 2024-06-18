Elazığ'da sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne girdi, boğuldu

​Olay, öğleden sonra Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla göl kıyısına pikniğe gelen Mehmet Selim Köroğlu, sıcak havadan bunalıp suya girdi. Köroğlu bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Köroğlu’nun cansız bedeni bulundu. Köroğlu’nun cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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