Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne girdi, boğuldu

        ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne giren Mehmet Selim Köroğlu (37), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne girdi, boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü’ne giren Mehmet Selim Köroğlu (37), boğuldu. 

        ​Olay, öğleden sonra Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla göl kıyısına pikniğe gelen Mehmet Selim Köroğlu, sıcak havadan bunalıp suya girdi. Köroğlu bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Köroğlu’nun cansız bedeni bulundu. Köroğlu’nun cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta büyük heyecan!
        Maçta büyük heyecan!
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        Adalar'da minibüs tartışması
        Adalar'da minibüs tartışması
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da Hazar Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Elazığ'da Hazar Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Elazığ'da 5 yılda 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu
        Elazığ'da 5 yılda 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu
        Elazığ'da bahçede Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
        Elazığ'da bahçede Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
        Elazığ'da bir depoda çıkan yangın eve sıçradı
        Elazığ'da bir depoda çıkan yangın eve sıçradı
        Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti