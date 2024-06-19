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        Elazığ'da ayak bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye keserek çıkardı

        ELAZIĞ'da Muhammet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 20:30 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:35
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        Elazığ'da ayak bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye keserek çıkardı
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        ELAZIĞ’da Muhammet Y.’nin (13) parkta oynarken bularak ayak bileğine takıp kilitlediği kelepçeyi, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

        Doğukent Mahallesi'nde öğle saatlerinde oynamak için parka giden Muhammet Y., bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takarak kilitledi. Ailesinin de uğraşları sonucu kelepçe çıkarılamayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri, kelepçeyi spiral makinesi ilçe keserek çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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