Elazığ'da ayak bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye keserek çıkardı

Doğukent Mahallesi'nde öğle saatlerinde oynamak için parka giden Muhammet Y., bulduğu kelepçeyi ayak bileğine takarak kilitledi. Ailesinin de uğraşları sonucu kelepçe çıkarılamayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri, kelepçeyi spiral makinesi ilçe keserek çıkardı.

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