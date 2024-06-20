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        Elazığ'da orman yangını

        ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde orman yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:25
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        Elazığ'da orman yangını
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        ELAZIĞ’ın Maden ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        İlçeye bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterleri de katıldı.

        Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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