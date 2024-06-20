Elazığ'da orman yangını (2)
7SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIElazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda saat 11.
7SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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