Elazığ'da orman yangını (3)

VALİLİK:YANGINA 100 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Maden ilçesinde çıkan orman yangınına 100 personelle müdahale edildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "20 Haziran 2024 tarihinde saat 10.15 sıralarında Elazığ Maden ilçesi Gezin Köyü Kışlıca Mevkiinde henüz belirlenemeyen sebeple ormanlık arazide başlayan yangın aşırı sıcak ve rüzgarın etkisiyle Tepecik Köyü istikametine doğru ilerlemiştir. Yangına; Diyarbakır ilinden 1 yangın söndürme uçağı, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 1 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 1 dozer ve itfaiyeler ile yaklaşık 100 personel tarafından müdahale edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.