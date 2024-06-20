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        Elazığ'da orman yangını (3)

        VALİLİK:YANGINA 100 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİElazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Maden ilçesinde çıkan orman yangınına 100 personelle müdahale edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 20:36 Güncelleme: 20.06.2024 - 20:40
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        Elazığ'da orman yangını (3)
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        VALİLİK:YANGINA 100 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

        Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Maden ilçesinde çıkan orman yangınına 100 personelle müdahale edildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "20 Haziran 2024 tarihinde saat 10.15 sıralarında Elazığ Maden ilçesi Gezin Köyü Kışlıca Mevkiinde henüz belirlenemeyen sebeple ormanlık arazide başlayan yangın aşırı sıcak ve rüzgarın etkisiyle Tepecik Köyü istikametine doğru ilerlemiştir. Yangına; Diyarbakır ilinden 1 yangın söndürme uçağı, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 1 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 1 dozer ve itfaiyeler ile yaklaşık 100 personel tarafından müdahale edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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