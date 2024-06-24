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        Elazığ'da lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

        ELAZIĞ'da lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 00:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:05
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        Elazığ'da lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
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        ELAZIĞ'da lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre M.B., henüz bilinmeyen nedenle lokantada yemek yiyen F.K.D, K.O. ve M.Y.'ye tabancayla ateş açarak kaçtı. 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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