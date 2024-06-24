Elazığ'da lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ'da lokantada yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre M.B., henüz bilinmeyen nedenle lokantada yemek yiyen F.K.D, K.O. ve M.Y.'ye tabancayla ateş açarak kaçtı. 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.