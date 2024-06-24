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        Elazığ'da istinat duvarına çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kapalı kasa minibüsün istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 01:26 Güncelleme: 24.06.2024 - 01:30
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        Elazığ'da istinat duvarına çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kapalı kasa minibüsün istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Zafran Kavşağında meydana geldi. Mehmet Ali Y. yönetimindeki 23 BK 227 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle devrilirken, ihbarla kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde minibüste bulunan 8 kişiden Lütfü Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Lütfü Y.'nin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. 

        ​Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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