Elazığ'da istinat duvarına çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kapalı kasa minibüsün istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Zafran Kavşağında meydana geldi. Mehmet Ali Y. yönetimindeki 23 BK 227 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle devrilirken, ihbarla kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde minibüste bulunan 8 kişiden Lütfü Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Lütfü Y.'nin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.