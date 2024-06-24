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        Ağır hasarlı binada asansör boşluğuna düşüp, öldü

        ELAZIĞ'da depremde ağır hasar alınca boşaltılan binaya giren Cevdet Keskin (57), asansör boşluğuna düşüp, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:05
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        Ağır hasarlı binada asansör boşluğuna düşüp, öldü
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        ELAZIĞ'da depremde ağır hasar alınca boşaltılan binaya giren Cevdet Keskin (57), asansör boşluğuna düşüp, hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki eski Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan ve yıkım kararı verilen binaya giren Cevdet Keskin, asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Keskin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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