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        Lokantada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının 4 şüphelisi yakalandı

        ELAZIĞ'da lokantada yemek yerken açılan ateş sonucu Kürşat Orhan'ın (17) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının 4 şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:30
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        Lokantada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının 4 şüphelisi yakalandı
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        ELAZIĞ’da lokantada yemek yerken açılan ateş sonucu Kürşat Orhan’ın (17) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının 4 şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, 23 Haziran’da akşam saatlerinde, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.B., henüz bilinmeyen nedenle lokantada yemek yiyen Kürşat Orhan, F.K.D. ve M.Y.'ye tabancayla ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kürşat Orhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.B. ve olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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