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        Elazığ'da örtü yangını; 1'i itfaiye personeli 5 kişi dumandan etkilendi

        ELAZIĞ'da çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:00
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        Elazığ'da örtü yangını; 1'i itfaiye personeli 5 kişi dumandan etkilendi
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        ELAZIĞ’da çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Birçok ev, ahır ve bahçelerin zarar gördüğü yangında 1’i itfaiye personeli 5 kişi dumandan etkilendi.

        Çayda Çıra Mahallesi Bağlar mevkisi ile Gümüşbağlar köyü sınırları içerisinde bulundan bölgede, akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü de 5 ilk müdahale, 3 arazöz, 2 greyder ve 50 personelle müdahale etti. Vatandaşlar da yangının büyümesini önlemek için traktörler ile otluk alanları sürdü. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında birçok ev, ahır ve bahçelerin zarar gördüğü belirtildi. Yangında 1'i itfaiye personeli 5 kişi de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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