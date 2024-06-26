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        Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:53 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:55
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        Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Baskil ilçesi Aladikme köyünde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Ömer Toraman’ın bölgede çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaları koordine ettiği belirtilerek, "Baskil ilçesine bağlı Aladikme Köyü'nde kısmen ormanlık alanda meydana gelen yangına; Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl Özel idaresi ekipleri, Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri, 58 jandarma komando, 34 jandarma trafik personeli, 3 ambulans ve 1 UMKE timi ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 TOMA timi ve arazöz ayrıca Malatya ilinden takviye gelen itfaiye ekipleri ile müdahale edilmiştir. Valimiz Doç. Dr. Ömer Toraman, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek koordine etmiştir. Yangının kontrol altına alınmasına müteakiben soğutma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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