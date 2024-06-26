Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Baskil ilçesi Aladikme köyünde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.