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        Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı (2)

        İLÇEMERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI, KONTROL ALTINA ALINDIBaskil ilçesi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yakınlarındaki arazide akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 01:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:50
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        Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı (2)
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        İLÇEMERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI, KONTROL ALTINA ALINDI

        Baskil ilçesi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yakınlarındaki arazide akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus da sosyal medya hesabından çağrı yaparak, duyarlı vatandaşları bölgeye davet etti. Çevredekilerin de yardımıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Baskil’de yeni bir yangın haberini üzüntüyle aldık. Allah esirgesin. Güncel bilgi, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor” ifadesini kullandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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