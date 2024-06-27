Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı (2)

İLÇEMERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI, KONTROL ALTINA ALINDI

Baskil ilçesi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yakınlarındaki arazide akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus da sosyal medya hesabından çağrı yaparak, duyarlı vatandaşları bölgeye davet etti. Çevredekilerin de yardımıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Baskil’de yeni bir yangın haberini üzüntüyle aldık. Allah esirgesin. Güncel bilgi, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor” ifadesini kullandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.