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        Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra Binnaz, ağır yaralandı

        ELAZIĞ'da boşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan Yüsra Binnaz Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:49 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:50
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        Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra Binnaz, ağır yaralandı
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        ELAZIĞ’da boşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan Yüsra Binnaz Ç. (27), ağır yaralandı. Gözaltına alınan Enes Eyüp Koca, tutuklandı.

        Olay, 22 Haziran günü Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Enes Eyüp Koca çocuğunu bırakmak bir süre önce boşandığı Yüsra Binnaz Ç.’nin kaldığı evin önüne geldi. Burada Koca ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Enes Eyüp Koca, yanında getirdiği bıçakla Yüsra Binnaz’ı 10 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüsra Binnaz Ç., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Eyüp Koca ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Yüsra Binnaz Ç.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, Enes Eyüp Koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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