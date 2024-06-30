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        Eski kocasının 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        ELAZIĞ'da 22 Haziran'da boşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan Yüsra Binnaz Çimtay (27), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 23:02 Güncelleme: 30.06.2024 - 23:05
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        Eski kocasının 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        ELAZIĞ’da 22 Haziran’da boşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan Yüsra Binnaz Çimtay (27), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 22 Haziran’da Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Enes Eyüp Koca, çocuğunu bırakmak bir süre önce boşandığı Yüsra Binnaz Çimtay’ın kaldığı evin önüne geldi. Burada Koca ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Enes Eyüp Koca, yanında getirdiği bıçakla Yüsra Binnaz’ı 10 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüsra Binnaz Çimtay, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Eyüp Koca ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yüsra Binnaz Çimtay ise 9 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Çimtay’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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