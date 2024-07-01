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        Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm' paylaşımı yapmış

        ELAZIĞ'daboşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27), sosyal medya hesabından 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm', 2 yıl önce de 'Bergen benim hayatımı görse, o benim filmime gelir bence' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:05
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        Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm' paylaşımı yapmış
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        ELAZIĞ'daboşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27), sosyal medya hesabından 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm', 2 yıl önce de 'Bergen benim hayatımı görse, o benim filmime gelir bence' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

        Aksaray Mahallesi'nde 22 Haziran'da meydana gelen olayda, Enes Eyüp Koca, çocuğunu bırakmak için bir süre önce boşandığı Yüsra Binnaz Çimtay'ın kaldığı evin önüne geldi. Burada Koca ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Enes Eyüp Koca, yanında getirdiği bıçakla Çimtay'ı 10 yerinden bıçakladı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüsra Binnaz Çimtay, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Koca ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Eyüp Koca, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Yüsra Binnaz Çimtay ise 9 gündür tedavi gördüğü hastanede, dün yaşamını yitirdi. Çimtay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yüsra Binnaz Çimtay'ın, X hesabından 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm', 2 yıl önce de 'Bergen benim hayatımı görse, o benim filmime gelir bence', 'Artık okunmayan bir hikayede noktayım' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. Çimtay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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