Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm' paylaşımı yapmış (2)
DEFNEDİLDİElazığ'daboşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Onurlar Camisi'ne getirildi.
DEFNEDİLDİ
Elazığ'daboşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Onurlar Camisi'ne getirildi. Cenazeye ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çimtay'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namaz sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan Yüsra Binnaz Çimtay'ın sınıf öğretmeni olduğu ve atanmayı beklediği öğrenildi.
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