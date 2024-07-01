Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm' paylaşımı yapmış (2)

        DEFNEDİLDİElazığ'daboşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Onurlar Camisi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm' paylaşımı yapmış (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEFNEDİLDİ

        Elazığ'daboşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Onurlar Camisi'ne getirildi. Cenazeye ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çimtay'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namaz sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan Yüsra Binnaz Çimtay'ın sınıf öğretmeni olduğu ve atanmayı beklediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Köyündeki atıl araziyi yaklaşık 5 bin fidanla badem bahçesine dönüştürdü
        Köyündeki atıl araziyi yaklaşık 5 bin fidanla badem bahçesine dönüştürdü
        Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, b...
        Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, b...
        Eski kocasının 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 9 günlük yaşam mücadelesini k...
        Eski kocasının 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 9 günlük yaşam mücadelesini k...
        Elazığ'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hay...
        Elazığ'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hay...
        Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
        Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
        Yıllarca yolcu taşıyan çift katlı halk otobüsü Elazığ'da lezzet durağı oldu
        Yıllarca yolcu taşıyan çift katlı halk otobüsü Elazığ'da lezzet durağı oldu