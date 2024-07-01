Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra, 1 yıl önce 'Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm' paylaşımı yapmış (2) DEFNEDİLDİElazığ'daboşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yüsra Binnaz Çimtay'ın (27) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Onurlar Camisi'ne getirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:30 facebook

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