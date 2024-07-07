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        Elazığ'da aynı kavşakta yarım saat arayla iki kaza: 8 yaralı

        ELAZIĞ'da aynı kavşakta yarım saat arayla 3 otomobil ile bir motosikletin karıştığı iki ayrı kazada toplamda 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 21:15 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:20
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        Elazığ'da aynı kavşakta yarım saat arayla iki kaza: 8 yaralı
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        ELAZIĞ’da aynı kavşakta yarım saat arayla 3 otomobil ile bir motosikletin karıştığı iki ayrı kazada toplamda 8 kişi yaralandı.

        Her iki kaza da akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 23 ADS 057 plakalı otomobil ile 41 TE 587 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma ve tabelalara çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçlar da vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

        Yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 33 ARE 686 plakalı otomobil ile 23 ADY 427 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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