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        Tartıştığı arkadaşını, başına taşla vurarak öldürdü

        ELAZIĞ'da D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:35
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        Tartıştığı arkadaşını, başına taşla vurarak öldürdü
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        ELAZIĞ’da D.E., tartıştığı arkadaşı Yunus Taş’ı (27) başına taşla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan D.E. yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, dün gece saatlerinde Yıldız Bağları Mahallesi Pancarlı Sokak’ta meydana geldi. Birlikte alkol alan D.E. ile Yunus Taş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D.E., taşla arkadaşının başına vurdu. Aldığı darbeler sonucu Yunus Taş yere yığıldı. D.E. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Taş’ın cenazesi, yapılan incelmenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, D.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. D.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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