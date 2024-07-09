Tartıştığı arkadaşını, başına taşla vurarak öldürdü

ELAZIĞ’da D.E., tartıştığı arkadaşı Yunus Taş’ı (27) başına taşla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan D.E. yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Yıldız Bağları Mahallesi Pancarlı Sokak’ta meydana geldi. Birlikte alkol alan D.E. ile Yunus Taş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D.E., taşla arkadaşının başına vurdu. Aldığı darbeler sonucu Yunus Taş yere yığıldı. D.E. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Taş’ın cenazesi, yapılan incelmenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.