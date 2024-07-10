Elazığ Valiliği'ne atanan Hatipoğlu: Var gücümle çalışacağım

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararı ile Elazığ Valiliği'ne atanan Numan Hatipoğlu, "Elazığ Valiliği görevimi Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2022'den beri Tokat Valisi olarak görev yapan Numan Hatipoğlu, Elazığ Valisi olarak atandı. Elazığ Valisi Ömer Toraman ise Çanakkale Valisi olarak atandı.

Numan Hatipoğlu X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile atandığım Elazığ Valiliği görevimi Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Gönül bağı kurduğum Tokat ve Tokatlı hemşehrilerime iki yılı aşkın bir süre hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadım. Bizlere bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum" dedi.