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        Elazığ Açık Cezaevi'nde hükümlünün silahla yaralandığı olayda 5 tutuklama

        ELAZIĞ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na girip tutuklu Murat Bulut'u silahla bacağından yaralayan Musa Orhan ile kendisine yardım eden 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:20
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        Elazığ Açık Cezaevi'nde hükümlünün silahla yaralandığı olayda 5 tutuklama
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        ELAZIĞ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na girip tutuklu Murat Bulut’u silahla bacağından yaralayan Musa Orhan ile kendisine yardım eden 4 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 5 Temmuz’da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Musa Orhan, cezaevinin etrafında bulunan tel örgülerden atlayarak kuruma girip, adli bir suçtan hükümlü Murat Bulut’a tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı. Bulut, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bulut’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Orhan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Orhan ve kendisine yardım ettiği belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, ekiplerin bir başka çalışmasında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan aranan ve gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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