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        Tartıştığı arkadaşını, başına taşla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

        ELAZIĞ'da tartıştığı arkadaşı Yunus Taş'ı (27) başına parke taşıyla vurarak öldürüp, kaçtıktan sonra yakalanan Deniz Erkişi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:26 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:30
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        Tartıştığı arkadaşını, başına taşla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
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        ELAZIĞ’da tartıştığı arkadaşı Yunus Taş’ı (27) başına parke taşıyla vurarak öldürüp, kaçtıktan sonra yakalanan Deniz Erkişi, tutuklandı. Taş’ın cenazesi ise Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

        Olay, 8 Temmuz’da gece saatlerinde Yıldız Bağları Mahallesi Pancarlı Sokak’ta meydana geldi. Alkol alan Deniz Erkişi ile Yunus Taş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Erkişi, parke taşıyla arkadaşının başına vurdu. Aldığı darbeler sonucu Yunus Taş yere yığıldı. Deniz Erkişi kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Taş’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Deniz Erkişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Yunus Taş’ın cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Asri Mezarlık’ta topağa verildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Erkişi ise çıkarıldığı mahkemede ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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