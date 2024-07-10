Pencere kenarına çıkan çocuğu, esnaf kurtardı

ELAZIĞ'da 1’inci kattaki dairenin pencerenin kenarına çıkan 4 yaşlarındaki çocuğu fark eden esnaf, düşme ihtimaline karşı çarşaf açıp önlem aldı. Durumu fark eden annesi, çocuğu pencereden alırken, o anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'taki Özkanlar Apartmanı'nda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan ailenin erkek çocuğu, odada yalnız başınayken pencere kenarına çıktı. Durumu fark eden mahalle esnafı, çocuğun düşme ihtimaline karşı çarşaf açıp önlem alarak aileye seslendi. Bu sırada da itfaiye ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra annesi, sokaktan gelen sesler üzerine odaya girip, çocuğu pencereden aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.