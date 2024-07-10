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        Polisten kaçtı, girdiği apartmanın bodrum katında yakalandı

        ELAZIĞ'da polis ekiplerinden kaçan kız çocuğu, girdiği apartmanın bodrum katında yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:40
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        Polisten kaçtı, girdiği apartmanın bodrum katında yakalandı
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        ELAZIĞ’da polis ekiplerinden kaçan kız çocuğu, girdiği apartmanın bodrum katında yakalandı.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'taki Kardeşler Apartmanı’nda meydana geldi. Polis ekiplerinden kaçan 15 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, apartmanın ikinci katına çıktı. Yakalanacağını anlayan kız çocuğu, apartmanın dar olan merdiven boşluğundan bodruma indi. Bodrum kapısının kilitli olması nedeniyle, itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekiplerinin kilidi kırmasıyla bodruma giren polisler, kız çocuğunu yakalayarak gözaltına alındı. Polisten neden kaçtığı henüz öğrenilmeyen kız çocuğunun Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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