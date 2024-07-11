Elazığ'da 11 gündür işçileri eylemde olan maden işletmesi geçici olarak kapatıldı, işçiler izne çıkarıldı

ELAZIĞ’ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve işçilerinin maaşlarında iyileştirme isteğiyle 11 gündür eylemde olduğu Kef Maden İşletmesi, geçici süre ile aksi karar alınıncaya kadar kapatıldı, çalışanlar ücretsiz izne çıkartıldı.

Alacakaya ilçesinde bulunan Yıldırım Holding’e bağlı Eti Krom A.Ş. bünyesindeki Kef Maden İşletmesinde çalışan bazı işçiler ücretlerinde iyileştirme ve ikramiye talebiyle 1 Temmuz’dan itibaren iş yavaşlatma eylemi başlattı. Eylemin 10’uncu günü olan dün işçilerle bir araya gelen Eti Krom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım ile işçiler arasında tartışma yaşandı. Yaşananların ardından bugün de Eti Krom AŞ’nin Genel Müdürü Tamer Adanır imzasıyla yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi: