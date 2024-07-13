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        Taziyeye gidenlerin otomobili, kamyonla çarpıştı: 4 yaralı

        ELAZIĞ'da, yola kontrolsüz çıkan kamyonla çarpışıp savrulan otomobil, bariyere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:10
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        Taziyeye gidenlerin otomobili, kamyonla çarpıştı: 4 yaralı
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        ELAZIĞ'da, yola kontrolsüz çıkan kamyonla çarpışıp savrulan otomobil, bariyere çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Otomobildekilerin, taziye için Bingöl'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. 

        Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesi Yarımca köyünde meydana geldi. Adil Ö. yönetimindeki 34 BAE 948 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola kontrolsüz çıkan ve sürücüsü öğrenilmeyen 07 BRF 106 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaralananların Bingöl’e taziye için gittikleri öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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