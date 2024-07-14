Elazığ'da Atatürk heykeline taşlı saldırı (2)

VALİLİKTENAÇIKLAMA

Elazığ'da kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline elindeki taş ile saldıran şüphelinin işlemleri devam ederken, valilik konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "14.07.2024 tarihinde saat 15.20 sıralarında İlimiz merkez Gazi Caddesi üzerinde bulunan eski öğretmenevi önündeki Atatürk anıtına, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K. ismindeki şahıs tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. İlgili kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.