Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da Atatürk heykeline taşla saldıran şüpheli, adliyede

        ELAZIĞ'dakent merkezinde bulunan Atatürk heykeline taşla saldıran H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da Atatürk heykeline taşla saldıran şüpheli, adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'dakent merkezinde bulunan Atatürk heykeline taşla saldıran H.K., adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün öğleden sonra Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana geldi. Buradaki Atatürk heykeline çıkan H.K., heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Biden: Siyaseti soğutmanın zamanı geldi
        Biden: Siyaseti soğutmanın zamanı geldi
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Turan Ailesi tatilde
        Turan Ailesi tatilde
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar

        Benzer Haberler

        Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi öldü
        Elazığ'da yük treninin çarptığı kişi öldü
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Elazığ Valiliğinden Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama
        Elazığ Valiliğinden Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama
        Elazığ'da Atatürk heykeline taşlı saldırı (2)
        Elazığ'da Atatürk heykeline taşlı saldırı (2)
        Elazığ'da Atatürk heykeline taşlı saldırı
        Elazığ'da Atatürk heykeline taşlı saldırı
        Keban Kaymakamı Atalık, Büklümlü Köyünü ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Atalık, Büklümlü Köyünü ziyaret etti