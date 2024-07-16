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        Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, otobüsün kapısına isabet etti

        ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri, belediyeye otobüsünün sağ ön kapı camına isabet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:55
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        Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, otobüsün kapısına isabet etti
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        ELAZIĞ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri, belediyeye otobüsünün sağ ön kapı camına isabet etti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Vali Fahri Bey Caddesi’nde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirine ateş açtı. Kurşunlardan biri, bu sırada bölgeden geçen, içinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsünün sağ ön kapı camına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, silahlı kavgaya karışan şüpheliler kaçtı.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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