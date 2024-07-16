Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, otobüsün kapısına isabet etti
ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri, belediyeye otobüsünün sağ ön kapı camına isabet etti.
ELAZIĞ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri, belediyeye otobüsünün sağ ön kapı camına isabet etti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Vali Fahri Bey Caddesi’nde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirine ateş açtı. Kurşunlardan biri, bu sırada bölgeden geçen, içinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsünün sağ ön kapı camına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, silahlı kavgaya karışan şüpheliler kaçtı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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