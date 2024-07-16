Feribot beklerken freni boşalan otomobil, biniş rampasından göle düştü

Olay, Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan Pertek feribotunun, Elazığ iskelesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 ADT 552 plakalı otomobil, Pertek ilçesine geçmek için feribot biniş rampasına geldi. İddiaya göre freni boşalan otomobil, Keban Baraj Gölü'ne düştü. Bu sırada otomobildeki sürücü ve 4 yolcu, sudan kendi imkanlarıyla çıktı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Otomobil, sudan çekici yardımıyla çıkarıldı.

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