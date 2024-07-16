Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Feribot beklerken freni boşalan otomobil, biniş rampasından göle düştü

        ELAZIĞ'da feribot beklediği sırada freni boşalan otomobil, biniş rampasından Keban Baraj Gölü'ne daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:19 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feribot beklerken freni boşalan otomobil, biniş rampasından göle düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da feribot beklediği sırada freni boşalan otomobil, biniş rampasından Keban Baraj Gölü’ne daldı. Olayda otomobil içinde bulunan 5 kişi, yara almadan kurtuldu.

        Olay, Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan Pertek feribotunun, Elazığ iskelesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 ADT 552 plakalı otomobil, Pertek ilçesine geçmek için feribot biniş rampasına geldi. İddiaya göre freni boşalan otomobil, Keban Baraj Gölü'ne düştü. Bu sırada otomobildeki sürücü ve 4 yolcu, sudan kendi imkanlarıyla çıktı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Otomobil, sudan çekici yardımıyla çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, otobüsün kapısına isabet etti
        Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, otobüsün kapısına isabet etti
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Görme engeline rağmen 10 yıldır köyünde sebze ve meyve yetiştiriyor
        Görme engeline rağmen 10 yıldır köyünde sebze ve meyve yetiştiriyor
        Keban'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
        Keban'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
        Keban'da şehitler için mevlit okutuldu
        Keban'da şehitler için mevlit okutuldu
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü