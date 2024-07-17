Feribot sırasındaki otomobilin göle girmesi kamerada

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Elazığ- Tunceli arasında sefer yapan Pertek feribotunun Elazığ iskelesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 ADT 552 plakalı otomobil, Pertek ilçesine geçmek için feribot biniş rampasına geldi. Bir süre sonra içinde 5 kişi olan otomobil, hareket edip Keban Baraj Gölü'ne girdi. Otomobildekiler sudan kendi imkanlarıyla çıktı. Araç ise çekiciyle çıkarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.