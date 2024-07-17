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        Araçta 1472 kelebek ele geçirildi; yabanca uyruklu 1 kişiye gözaltı

        ELAZIĞ'da polis tarafından yapılan aramada bir araçta çeşitli boyut, renk ve türde endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ele geçirildi, yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:40
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        Araçta 1472 kelebek ele geçirildi; yabanca uyruklu 1 kişiye gözaltı
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        ELAZIĞ’da polis tarafından yapılan aramada bir araçta çeşitli boyut, renk ve türde endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ele geçirildi, yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Elazığ’a gelen araçlarda uygulama yaptı. Şüphe üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli boyut, renk ve türde endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ve onları yakalamada kullanılan 9 file ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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