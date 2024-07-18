Belediye otobüsüne kurşun isabet etmişti; 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan ve ateşlenen kurşunlardan birinin belediye otobüsüne isabet ettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 16 Temmuz'da Vali Fahri Bey Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirine ateş açtı. Kurşunlardan biri, bu sırada bölgeden geçen, içinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsünün sağ ön kapı camına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, silahlı kavgaya karışan şüpheliler kaçtı.