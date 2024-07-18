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        Belediye otobüsüne kurşun isabet etmişti; 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan ve ateşlenen kurşunlardan birinin belediye otobüsüne isabet ettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:50
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        Belediye otobüsüne kurşun isabet etmişti; 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan ve ateşlenen kurşunlardan birinin belediye otobüsüne isabet ettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Olay, 16 Temmuz'da Vali Fahri Bey Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirine ateş açtı. Kurşunlardan biri, bu sırada bölgeden geçen, içinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsünün sağ ön kapı camına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, silahlı kavgaya karışan şüpheliler kaçtı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanılan 1 ruhsatsız tabanca, 4 mermi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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