Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 21:31 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a geldi.

        Ankara’dan tarifeli uçakla Elazığ’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ Havalimanında Vali Numan Hatipoğlu ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Kurum, ilk olarak yapımı devam eden Gümüşkavak Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarını inceledi. Burada Elazığ’ın bazı mahalle muhtarları ile sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra yapımı devam eden konutlarda örnek daireyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çocukların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyen Bakan Kurum, cep telefonuyla özçekim yaptı.

        Bakan Kurum, daha sonra Aksaray Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradaki incelemelerin ardından Elazığ Valiliği’ne geçen Bakan Kurum, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        Bakan Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
        Bakan Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
        Elazığ'da otobüse kurşun isabet etmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı...
        Elazığ'da otobüse kurşun isabet etmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı...
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 33 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 33 hükümlü yakalandı
        Eti Krom AŞ'den maden işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin açıklama:
        Eti Krom AŞ'den maden işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin açıklama:
        Elazığ'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Elazığ'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Belediye otobüsüne kurşun isabet etmişti; 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Belediye otobüsüne kurşun isabet etmişti; 4 şüpheliden 1'i tutuklandı