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        Otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı; o anlar kamerada

        ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:25
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        Otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı; o anlar kamerada
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        ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Caddede park halinde olan plakası öğrenilemeyen otomobilin, ismi bilinmeyen sürücüsü, aracı ile hareket edip ilerledi. Bu sırada arkadan gelen başka otomobile çarpmamak için hızlanan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Otomobilin çarptığı yayalardan 1'i yaralandı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geldiğini gören yayalar sağa sola kaçışırken, kaçamayacağını anlayan 1 kişinin zıplayıp kaputun üzerine düştüğü yer aldı. Yayanın bir süre kaputun üzerinde ilerledikten sonra yola düştüğü de görüntüde görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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