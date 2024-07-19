Otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı; o anlar kamerada

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Caddede park halinde olan plakası öğrenilemeyen otomobilin, ismi bilinmeyen sürücüsü, aracı ile hareket edip ilerledi. Bu sırada arkadan gelen başka otomobile çarpmamak için hızlanan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Otomobilin çarptığı yayalardan 1'i yaralandı.