Bakan Kurum: 2025 yılı sonuna kadar evine girmeyen hiçbir afetzede vatandaşımız kalmayacak

ELAZIĞ’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik, inşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz. İnşallah bu çerçevede her ay 25-30 bin konutun teslimi ile birlikte ailelerimiz evlerine kavuşana kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız, kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutacağız. 2025 yılı sonuna kadar 11 ilde 6 Şubat depremi sebebiyle evine girmeyen hiçbir afetzede vatandaşımız kalmayacak" dedi.

Bakan Murat Kurum, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Burada konuşan Kurum, deprem bölgelerindeki ziyaretlerinin süreceğini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ekip arkadaşlarımızla birlikte il il geziyoruz ve tüm ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın, depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için yollardayız. Geçen 16 günlük sürede bir evladı, bir hizmetkarı olmaktan gurur duyduğum afetzede kardeşlerimizin hep yanında oldum. İlk ziyaretlerimizi 2 hafta önce Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'a yaptım. Geçtiğimiz hafta Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'mızdaydık. Sizlere deprem bölgesinde aynı derdi, hüznü, umudu taşıdığımız kardeşlerimizin gönül dolusu selamlarıyla geldik. Bundan sonra da inşallah Şanlıurfa'mızı ve Diyarbakır'ımızı ziyaret edeceğiz" dedi.