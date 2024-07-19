Bakan Kurum: 2025 yılı sonuna kadar evine girmeyen hiçbir afetzede vatandaşımız kalmayacak (2)

‘BİZİMBU UĞRAŞIMIZDAN SAYIN ÖZGÜR ÖZEL RAHATSIZ OLMUŞ’

Elazığ’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İl Koordinasyon Kurulu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e cevap veren Bakan Kurum, gündelik polemiklerle meşgul olacak vakitlerinin olmadığını ifade ederek, “Biz tekrar göreve geldiğimiz günden bu yana deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Tabii biz 14 milyon insanımızın yuvalarını bir saniye bile erken vermeye çalışırken; sanırım bizim bu uğraşımızdan Sayın Özgür Özel rahatsız olmuş. Yine sordukları sorularda vatandaş yok, insan yok, depremzede kardeşlerimiz yok. Biz de milletimiz de bu anlayışı çok iyi biliyoruz. Bunlar bal yapmayan arı gibidirler. Deprem bölgesinde yaraları sarmak adına yaptıkları hiçbir şey olmadığı gibi üstelik bu tür söylemleriyle bir de köstek oluyorlar. Biz bu anlayıştan bir fayda beklemiyoruz. Fakat en azından yapılan işlere, buradaki çalışmalara, emekçilere, ter döken kardeşlerimize bari mani olmasınlar. Bizim gündemimiz belli. Sayın Özel’in yaptığı gibi gündelik polemiklerle meşgul olacak tek bir dakikamız bile yok. Çünkü bizim her dakikamız milletimizi yeni yuvalarına kavuşturmak için son derece kıymetlidir” dedi.

‘DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ POLEMİKLERE ALET ETTİRMEYECEĞİZ’ Bakan Kurum, deprem konusunun siyaset malzemesi yapılacak bir konu olmadığını ifade ederek, “Sayın Özgür Özel’e bir kez daha hatırlatmak isterim ki; deprem konusu bizim nezdimizde siyaset malzemesi yapılacak bir konu değildir. Biz ne yaptığımızı ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Zaten bunu milletimiz görüyor, biliyor. Sayın Özel’e tavsiyem; deprem bölgesini siyasetinize alet etmeyin. Artık milletimize, deprem bölgesine, depremzede kardeşlerimize faydalı olacak işleri gündeminize alın. Özgür Özel bir Elazığ’a gelsin, şu yeni yuvalarında oturan vatandaşlarımızı bir ziyaret etsin. Vatandaşımızın çayını, çorbasını içsin. Bir kez olsun milletimizin mutluluğunu kendi mutlulukları bilsin. Bizim anahtar teslim törenlerimize gelsin. Depremzede kardeşlerimizin devletine, Cumhurbaşkanımıza olan güvenini ve gözlerindeki mutluluğu görsün. Biz deprem bölgesini, depremzede kardeşlerimizi gündelik siyasete, gündelik polemiklere asla ve asla alet ettirmeyeceğiz” diye konuştu.