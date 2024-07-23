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        Elazığ'daki örtü yangını, 6 saatte söndürüldü

        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde orman yakınında çıkan örtü yangını, ekiplerin 6 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:15
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        Elazığ'daki örtü yangını, 6 saatte söndürüldü
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        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde orman yakınında çıkan örtü yangını, ekiplerin 6 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü kırsalındaki orman yakınında, dün saat 23.00 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçe ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleriyle yardım etti. Yangın, ekiplerin 6 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki zararın belirlenmesi için için çalışma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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