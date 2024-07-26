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        Otomobil park halindeki araçlara çarptı, yayalar son anda kurtuldu

        ELAZIĞ'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 02:28 Güncelleme: 26.07.2024 - 02:30
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        Otomobil park halindeki araçlara çarptı, yayalar son anda kurtuldu
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        ELAZIĞ’da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, bu sırada araçların yanında olan 3 yaya, otomobili fark edip kaçarak olası yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Çayda Çıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada araçların yanında olan 3 yaya, otomobili fark edip kaçarak, son anda kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil ile çarptığı 3 araçta hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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