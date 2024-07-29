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        Kapatılan caddede ters yöne giren sürücüler, trafiği tehlikeye soktu

        ELAZIĞ'daçalışma nedeniyle bir yönü kapatılan caddeye gelen sürücüler, alternatif yol yerine ters yönden giderek trafiği tehlikeye soktu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:55
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        Kapatılan caddede ters yöne giren sürücüler, trafiği tehlikeye soktu
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        ELAZIĞ'daçalışma nedeniyle bir yönü kapatılan caddeye gelen sürücüler, alternatif yol yerine ters yönden giderek trafiği tehlikeye soktu.

        Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda devam eden su isale hattı yenileme çalışmaları nedeniyle caddenin bir yönü, yaklaşık 10 gün önce trafiğe kapatıldı. Yakın mesafede alternatif yollar olmasına rağmen caddenin geliş yönünü bazı sürücüler, gidiş yönü olarak kullanmaya başladı. Ters yönde ilerleyen sürücüler cadde boyunca yolun karşısına geçmeye çalışan birçok yaya da zor anlar yaşattı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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