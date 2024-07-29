Kapatılan caddede ters yöne giren sürücüler, trafiği tehlikeye soktu

ELAZIĞ'daçalışma nedeniyle bir yönü kapatılan caddeye gelen sürücüler, alternatif yol yerine ters yönden giderek trafiği tehlikeye soktu.

Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda devam eden su isale hattı yenileme çalışmaları nedeniyle caddenin bir yönü, yaklaşık 10 gün önce trafiğe kapatıldı. Yakın mesafede alternatif yollar olmasına rağmen caddenin geliş yönünü bazı sürücüler, gidiş yönü olarak kullanmaya başladı. Ters yönde ilerleyen sürücüler cadde boyunca yolun karşısına geçmeye çalışan birçok yaya da zor anlar yaşattı. O anlar, kameraya yansıdı.