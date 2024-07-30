Elazığ'da tartıştığı kız kardeşini sokakta tabancayla yaraladı
ELAZIĞ'da M.
ELAZIĞ’da M.D., tartıştığı kız kardeşi E.G.’yi sokakta tabancayla vurarak yaraladı. E.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.D. gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Güngör Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre M.D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı evli kız kardeşi E.G.’yi, yanında bulunan tabancayla vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan M.D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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