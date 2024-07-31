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        Doğu ve Güneydoğu'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı (2)

        ELAZIĞ'DAAKŞAM NAMAZI SONRASI GIYABİ CENAZE NAMAZIİran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan ve tören sonrası evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Elazığ'da, akşam namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:55
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        Doğu ve Güneydoğu'da Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı (2)
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        ELAZIĞ’DAAKŞAM NAMAZI SONRASI GIYABİ CENAZE NAMAZI

        İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunan ve tören sonrası evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Elazığ’da, akşam namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. İzzetpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından Gazi Caddesi girişinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda doğru yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve basın açıklamasından sonra edilen duaların ardından grup, dağıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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