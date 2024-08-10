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        Bakan Memişoğlu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz

        SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz ve bunu ücretsiz her yerde yapabiliyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:21 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:25
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        Bakan Memişoğlu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz
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        SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz ve bunu ücretsiz her yerde yapabiliyoruz. Onun için eğer bir sıkıntımız varsa, önce aile hekimine, temel sağlık hizmetlerine, daha sonra sağlıklı hayat merkezlerine ve daha sonra ancak eğitim araştırma hastanesi gibi gerçekten kalabalık ve spesifik iş yapan yerlere başvurmamız gerekir” dedi.

        Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu’nu, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile siyasi parti temsilcileri karşıladı. Bakan Memişoğlu, daha sonra il protokolü ile birlikte Elazığ Belediye Başkanlığı’na geçti. Burada konuk defterini imzalayan Memişoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Memişoğlu, ardından AK Parti il binasına geçerek, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerinin ardından 3 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışını yapan Bakan Memişoğlu, açılışının ardından sağlık merkezini gezerek bir süre sağlık çalışanları ile sohbet etti.

        ‘TOPLUMUN 3 TEMEL RİSKİ VAR’

        Bakan Memişoğlu, açılışta yaptığı konuşmada çocuklarda kilo artışının koronavirüs döneminin ardından yükseldiğini belirterek, “Burası ücretsiz olarak birçok hizmetin alındığı, aynı zamanda danışıldığı ve hayatta bedenimizin korunması için olacak tüm ilgililerin olduğu yerdir. Bugün baktığımız zaman toplumuzun en büyük 3 temel riski var. Bunlardan birisi kilo, obezite, yanlış beslenme. Özellikle çocuklarda baktığınız zaman covid salgınından sonra maalesef kilo oranları yükselmiş durumda. Bu yaşlanınca kalp, eklem, dolaşım sistemi hastalıklarına sebep olacak. Onun için kilo, daha çocukluk zamanından itibaren korunması gereken, düzgün ve doğru beslenmenin öğretileceği yerler burasıdır. İkincisi, hareketsizliktir. Burada fizyoterapistlerimizle, diyetisyenimizle, danışmanlarımızla toplumumuzun nasıl hareket edeceğini, besleneceğini ücretsiz insanlarımıza anlatacağımız hizmet alanlarımızdır. 3’üncü en büyük riskimiz ise bağımlılıktır. Bu bağımlılıkla beraber kötü yaşam tarzı. Sigara ve internet bağımlılığı, bunun sosyal yaşama etkilerini önleyici anlamda burası esasında sağlık üssümüzdür. Burada psikoloğumuz, sosyal çalışmacımız, çocuk gelişimci var. En önemlisi de 40 yaşından büyük insanlarımızın varsa meme ve rahim kanserinin ücretsiz taramasının, şüphesi varsa hastaneye yönlendirmesinin en önemli yeri burasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz ve bunu ücretsiz her yerde yapabiliyoruz. Onun için eğer bir sıkıntımız varsa, önce aile hekimine, temel sağlık hizmetlerine, daha sonra sağlıklı hayat merkezlerine ve daha sonra ancak eğitim araştırma hastanesi gibi gerçekten kalabalık ve spesifik iş yapan yerlere başvurmamız gerekir” dedi.

        Bakan Memişoğlu, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne geçerek değerlendirme toplantısına katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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