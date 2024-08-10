Bakan Memişoğlu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz (2)

'SAĞLIKLAİLGİLİ DAHA İYİ ŞEYLER YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ülkemizin en değerli illerinden birisi olan Elazığ'dayız. Kahramanlık ve mertliğin merkezindeyiz. Bizi misafir ettiği için valimize, vekil arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şu anda şehir hastanemizde sağlık değerlendirme toplantısından çıktık. Daha önce 'Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışını yaptık. Esnafı dolaştık, sohbet ettik, sorunları dinledik. Elazığ, sağlıkla ilgili çok iyi şeyler yapıyor. 6 Şubat'taki acının yaraları sarılma aşamasında. Sağlıkla ilgili Elazığ'da Fırat Üniversitesi gibi kültürü olan, geçmişi olan bir Tıp Fakültesi hastanesi olan ve aynı zamanda şehir hastanemizde çok iyi hizmetler verildiğini gördük. Bunlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık hizmetleri, Elazığ'da gerçekten iyi, daha da iyi olması için uğraşacağız. Özellikle eski hastanemizin ve askeriyeden aldığımız alanlarla ilgili projeler üreteceğiz. Elazığ'da sağlık hizmetini daha iyi yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buradaki gibi her şeyi yapabilen hastanelerin olması bizleri mutlu etti. Sağlıkla ilgili daha iyi şeyler yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.