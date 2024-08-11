Elazığ'da baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı
ELAZIĞ'da serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan Fatih Selim K.
ELAZIĞ’da serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan Fatih Selim K. (19) için arama çalışması başlatıldı.
Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Kurtdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre babası ve arkadaşlarıyla birlikte dalgıç pompası tamiri için su kenarına gelen Fatih Selim K., serinlemek için Keban Baraj Gölü’ne girdi. Arkadaşları, bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Polis Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin baraj gölünde Fatih Selim’i arama çalışmaları sürüyor.
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