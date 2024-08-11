Elazığ'da baraj gölünde kaybolan gencin, cansız bedeni bulundu (2)

Merkeze bağlı Kurtdere köyünde, serinlemek için Keban Baraj Gölü’ne giren ve gözden kaybolan Fatih Selim Kılınçerkan’ın (19), ekiplerin arama çalışmaları sonucu cansız bedeni bulundu. Kılınçerkan’ın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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