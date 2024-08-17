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        Elazığ'da otomobil dere yatağına düştü: 6 yaralı

        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 17.08.2024 - 21:20
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        Elazığ'da otomobil dere yatağına düştü: 6 yaralı
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        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gündeğdi köyü yakınında meydana geldi. Ü.Ç. (23) yönetimindeki 12 AT 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Ters dönen otomobilde, sürücü ile birlikte G.Ç. (47), M.A.Ç. (14), E.Ç. (13), B.B. (41) ve F.G. (42) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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