Elazığ'da otomobil dere yatağına düştü: 6 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gündeğdi köyü yakınında meydana geldi. Ü.Ç. (23) yönetimindeki 12 AT 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Ters dönen otomobilde, sürücü ile birlikte G.Ç. (47), M.A.Ç. (14), E.Ç. (13), B.B. (41) ve F.G. (42) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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