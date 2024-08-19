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        Elazığ'da 10 yıl önce kardeşinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

        ELAZIĞ'da İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:55 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:00
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        Elazığ'da 10 yıl önce kardeşinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü
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        ELAZIĞ’da İ.G. 10 yıl önce kardeşinin öldürüldüğü kavgaya karışan şüphelilerden Musa Özger’i tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan İ.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa G.’nin (27) ağabeyi İ.G. olayın şüphelilerden Musa Özger’in yanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İ.G., Musa Özger'e tabanca ile 3 el ateş ederek yaraladı. İ.G. olaydan sonra kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özger, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Özger'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis, İ.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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