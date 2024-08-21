Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, öğleden sonra Elazığ Malatya kara yolu Gözeli Kavşağı’nda meydana geldi. M.S.O.’nun kullandığı 72 AE 055 plakalı otomobil ile S.T.’nin kullandığı 06 DJZ 368 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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