Tunceli'de cip ile kamyon çarpıştı; 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Tunceli- Erzincan kara yolunun 15’inci kilometresindeki Pah Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AAC 814 plakalı cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Hurdaya dönen cipteki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'i çocuk 2 kişi, kurtarılamadı. 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

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