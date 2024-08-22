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        Tunceli'de cip ile kamyon çarpıştı; 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı

        TUNCELİ'de cip ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:55
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        Tunceli'de cip ile kamyon çarpıştı; 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı
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        TUNCELİ’de cip ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Tunceli- Erzincan kara yolunun 15’inci kilometresindeki Pah Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AAC 814 plakalı cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Hurdaya dönen cipteki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'i çocuk 2 kişi, kurtarılamadı. 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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