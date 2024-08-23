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        Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren şüpheli ve ona yardım eden 13 kişi yakalandı

        ELAZIĞ'da 10 yıl önce kardeşinin öldürüldüğü kavgaya karışan şüphelilerden Musa Özger'i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan İbrahim Güngör ile kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 23:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 23:15
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        Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren şüpheli ve ona yardım eden 13 kişi yakalandı
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        ELAZIĞ'da 10 yıl önce kardeşinin öldürüldüğü kavgaya karışan şüphelilerden Musa Özger’i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan İbrahim Güngör ile kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 13 şüpheli yakalandı. İbrahim Güngör ve 4 şüpheli tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle, diğerleri ise savcılıktan serbest bırakıldı. 

        Olay, 19 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Güngör’ün (27) ağabeyi İbrahim Güngör, olayın şüphelilerden Musa Özger’in yanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Güngör, Musa Özger'e tabanca ile 3 el ateş ederek yaraladı. İbrahim Güngör olaydan sonra kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özger, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Özger'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        ARTVİN’DE YAKALANDI

        Olaydan sonra çalışma başlatan polis, İbrahim Güngör’ün olay yerine getirilmesi ve sonrasında farklı şehirlere kaçmasına, saklanmasına yardım eden, maddi destek sağlayan, ulaşım araçlarını planlayan ve kullanılmasını sağlayan 13 şüpheliyi tespit etti. İl Emniyet Müdürlükleri ile yapılan koordineli çalışmalar sonrası İbrahim Güngör, Artvin’in Hopa ilçesinde yakalandı. Diğer 13 şüpheli ise Elazığ ve farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Güngör ve 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli adli kontrolle, 5 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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